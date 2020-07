Brand in cruiseschip Sir Winston in Utrecht, passagiers geëvacueerd Facebook

Utrecht 13 juli 2020, 09:44

Aan boord van passagiersschip Sir Winston is maandagochtend brand uitgebroken. Het schip lag aangemeerd in Utrecht aan de Rooseveltlaan ter hoogte van de Peltlaan. Alle 29 Duitse passagiers en 10 bemanningsleden waren op tijd van boord.

Volgens de brandweer stond rond 7.15 uur ’s ochtends de generator in brand, maar leek het allemaal mee te vallen. Daarna sloeg de brand echter over naar de isolatie waardoor het alsnog een grotere brand werd. De brandweer was lang bezig met blussen, het sein brandmeester werd rond 9 uur gegeven. Aan de kade stonk het volgens getuigen enorm. Het schip is na de brand met grote ventilatoren van de brandweer doorgelucht.

Sir Winston



De Sir Winston werd tijdens de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk gebouwd als torpedojager voor de Engelse Marine. In de jaren ’60 werd ze verbouwd tot cruiseschip en in 1975 werd het schip verlengd tot 67m42 meter. Volgens eigenaar RiverCruises Holding is het nog steeds één van de snelste schepen van Nederland. Tegenwoordig vaart de Sir Winston als riviercruiseschip. De bemanningsleden en passagiers zijn naar een Van der Valk hotel gebracht per bus, een vervangende boot uit Rotterdam zal later de mensen weer oppikken in Utrecht zodat de vakantie verder kan gaan. De persoonlijke spullen in de hutten worden later door personeelsleden van boord gehaald, noodzakelijke zaken als medicijnen zijn al door de brandweer in veiligheid gesteld. (Tessa Heerschop)