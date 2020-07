Ministerie overstag: Bemanning mv Anet mag toch eindelijk van boord Facebook

SCHEVENINGEN 10 juli 2020, 12:08

Kapitein Egbert Bos van het Nederlandse schip mv Anet is ‘heel blij’. Zijn bemanning mag na maanden en maanden eindelijk van boord als het schip straks voor de rede van Scheveningen ligt. ‘Het ministerie van I & W is toch overstag gegaan en per direct is het mogelijk voor Nederlandse vlag schepen bemanning te wisselen’

De bemanning uit de Filipijnen en de Oekraïne mag voor de rede van Scheveningen toch van boord. De bemanning is al zeker een half jaar niet thuis geweest. (foto Egbert Bos)

Maandag belde Bos die toen ergens op de Middellandse Zee voer, dat zijn Oekraïense en Filipijnse zeelieden nog steeds niet naar huis mochten. Ondanks het feit dat ze letterlijk al maanden over hun contractstermijn zaten. Volgens een mail van de marechaussee mocht de Nederlandse en EU-bemanning wel van het schip, maar de Oekraïners en Filipino’s niet.

Alleen als de mv Anet een Nederlandse haven aandeed om te laden of te lossen, mochten deze bemanningsleden van boord. Het schip is op weg naar Zweden en wil voor de rede van Scheveningen een bemanningswissel doen.

Nederlandse ankerplaats

Vrijdag kreeg kapitein Bos weer een mail van de marechaussee. Dit keer met goed nieuws. ‘Nederlandse gevlagde schepen op doorreis die voor anker gaan op een Nederlandse ankerplaats mogen de bemanning wisselen.’

Voorwaarden

Wel zijn er nog een aantal voorwaarden waar de zeevarenden aan moeten voldoen.

Alle gegevens op voorhand bekend gesteld middels (MSW)/Dutch Immigration mailbox voor wisselingen op de rede)

Zeevarende over de juiste documentatie beschikken.

Visa afgifte is mogelijk op grond van Artikel 36 Visumcode.

Zeevarende in het bezit zijn van een vliegticket voor hun vlucht naar het land van herkomst.

De rederij ten alle tijden garant staat voor de zeevarende.