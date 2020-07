Schuttevaer Premium Vlaamse schippersvakbond twijfelt aan veiligheid onbemand varen Facebook

GENT 09 juli 2020, 13:58

Onbemand varen brengt de veiligheid van anderen op het water in gevaar. Dat zegt de Vlaamse maritieme vakbond BTB ABVV in een brandbrief. Onbemand varen is volgens hen ook een verspilling van belastinggeld. De vakbond wil dat er meer aandacht wordt gegeven aan het werven van nieuwe schippers, in plaats van dat schippers overbodig worden gemaakt.

1 / 1 Het Zonga-project in de Schelde. (Foto DEME). Het Zonga-project in de Schelde. (Foto DEME).