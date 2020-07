Schuttevaer Premium Hollandia betaalt boete in zaak dodelijk ongeval Facebook

Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel heeft met het OM een schikking getroffen in de zaak over een dodelijk bedrijfsongeval twee jaar geleden. In een bedrijfshal van het staalbouwbedrijf kwam op 11 juli 2018 een 60-jarige werknemer om het leven. Het bedrijf betaalt een boete van 25.000 euro, meldt het OM. Verder vervolging is daarmee van de baan.

1 / 1 Hollandia in Krimpen aan den IJssel. (Foto: Wikipedia/Marion Golsteijn). Hollandia in Krimpen aan den IJssel. (Foto: Wikipedia/Marion Golsteijn).