Dronken schipper Pools schip Geertje klapt tegen drempel sluis Sülfelden

De twee opvarenden van het onder Poolse vlag varende binnenvaartschip Geertje zijn donderdagmiddag in volle vaart de zuidelijke kolk van de sluis van Sülfelden op het Mittellandkanaal binnengevaren.

Het ging zo hard dat ze hun schip niet meer konden stilleggen en tegen de drempel van de bovendeur klapten, meldt de krant Wolfsburger Nachrichten. De twee bleken allebei te veel gedronken te hebben. Aanvankelijk was niet duidelijk wie er op het moment van de aanvaring aan het roer stond.

Later heeft een van de leden van het sluispersoneel aangewezen wie van de twee het was. Hij blies 2,3 promille. Het schip is voorlopig stilgelegd. (Bart Oosterveld)