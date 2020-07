Studio Schuttevaer – Hoe corona er in hakt bij de binnenvaart Facebook

Email ROTTERDAM 03 juli 2020, 15:45

In Studio Schuttevaer praten we vanuit onze studio in Rotterdam uw elke twee weken bij over de ontwikkelingen in de maritieme wereld.

In de tweede aflevering ging hoofdredacteur René Quist in gesprek met binnenvaartexpert Kees de Vries over hoe de coronacrisis erin hakt bij de binnenvaart. Hij interviewde 25 verladers over de effecten van corona en schreef in opdracht van Royal HaskoningDHV een rapport. Ook beelden van de aanvaring in Rotterdam en een film van Marin over het gevaar dat grote containerschepen lopen in de Waddenzee.

(Rene Quist)