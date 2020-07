Schuttevaer Premium Wapens en geld gevonden bij onderzoek cocaïnehandel haven van Vlissingen Facebook

VLISSINGEN 02 juli 2020, 11:00

De politie in Zeeland heeft woensdag tijdens een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen in totaal negen verdachten aangehouden. Ook zijn vier vuurwapens, 500.000 euro contant, enkele motoren en boten in beslag genomen en veel informatiedragers met administratie. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit, zei een woordvoerder.