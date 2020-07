Schuttevaer Premium Commissie wil twee nieuwe bruggen over het IJ Facebook

Er moeten twee nieuwe bruggen over het IJ komen. Dat staat in het eindrapport van de onafhankelijke adviescommissie voor de oversteek over de IJ. De commissie werd aangesteld door de gemeente Amsterdam om kritisch te kijken naar de structurele verbeteringen voor de bruggen over het IJ, die de rest van de stad verbinden met Noord.