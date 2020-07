Snel motorbootje overvaren door Antwerpse Waterbus Facebook

ANTWERPEN 01 juli 2020, 11:34

Op de Schelde bij het centrum van Antwerpen is vorige week een snelle open motorboot overvaren door een Waterbus. De aanvaring vond kort voor tien uur ’s avonds plaats bij de afvaarsteiger van de Waterbus bij Het Steen.

Het omgeslagen bootje met de vier watersporters wordt na de aanvaring meegenomen door de stevige ebstroom (foto: videostill uit opname van omstander via Het Laatste Nieuws).

Het motorbootje, een zogenaamde tender, sloeg om. Drie van de vier opvarenden kwam in het water terecht. Allen werden gered door de bemanning van de Waterbus. Op een video die een omstander maakte is te zien dat het op dat moment stevig stroomde. Het bootje voerde de Nederlandse vlag, maar de Federale Politie zegt niet te weten of het ook om Nederlanders gaat. De bemanning van de Waterbus heeft het bootje naar de aanlegsteiger aan de overkant van de Schelde gesleept.

De vier opvarenden bleven ongedeerd, zegt de woordvoerder van de Federale Politie. De Scheepvaartpolitie heeft onderzoek gedaan. Bij de Waterbus wil men niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. (Bart Oosterveld)