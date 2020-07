Schuttevaer Premium Oplossing voor scheepvaart bij Oude IJsselbrug Zutphen in beeld Facebook

ZUTPHEN 01 juli 2020, 08:33

Nu de tweede sluiskolk bij Eefde in gebruik is genomen komt de Oude IJsselbrug in Zutphen vanwege de beperkte doorvaartmogelijkheden nadrukkelijker in beeld als knelpunt voor de scheepvaart. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Prorail en de regio denken na over oplossingen die de bevaarbaarheid kunnen verbeteren.