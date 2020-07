Schuttevaer Premium H.Essers investeert 30 miljoen in nieuwe containerterminal Facebook

Twitter

GENK 01 juli 2020, 09:31

Logistiek dienstverlener H.Essers gaat 30 miljoen euro investeren in een nieuwe containerterminal in Genk. Het gaat om een barge terminal die in 2023 gereed moet zijn en een overslagcapaciteit moet krijgen van 350.000 teu per jaar.