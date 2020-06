Schuttevaer Premium Weer brand op Meyer Werft Facebook

Twitter

Email PAPENBURG 29 juni 2020, 10:00

Voor de tweede keer in korte tijd is brand uitgebroken op een cruiseschip in aanbouw op de Meyer Werft in Papenburg. Op 22 mei moest de brandweer in actie komen op de Aida Saga, dit keer, op 24 juni, op de Odyssey of the Seas, in aanbouw voor Royal Caribbean International. De brandhaard lag op dek 2, diep onderin het schip.