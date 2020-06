Schuttevaer Premium Tanker met corona aan de ketting in Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 29 juni 2020, 15:00

De Maltese tanker Minerva Oceania ligt zeker nog tot 4 juli in quarantaine in het Leopolddok in de haven van Antwerpen nadat aan boord Covid-19 werd vastgesteld. De loodsen die het schip hebben binnengebracht, werden door de directeur-Loodswezen in thuis-quarantaine geplaatst en zullen ook een voor een worden getest.