Nog steeds doodse stilte rond Wilhelminasluis

Er heerst nog altijd doodse stilte rond de buiten gebruik gestelde Wilhelminasluis in Zaandam. Op 19 juni werd de bediening om veiligheidsredenen stopgezet, anderhalve week later zit er nog geen beweging in het scheepvaartverkeer. Schepen liggen te wachten of varen om, bedrijven die normaal gesproken hun voorraad laten aanvoeren per schip zetten (veel) vrachtwagens in.