HISWA Amsterdam Boat Show stopt Facebook

Twitter

Email Amsterdam 28 juni 2020, 08:22

Het doek valt voor de HISWA Amsterdam Boat Show. De RAI Amsterdam zet er een stop op, omdat de deelnemende exposanten zich hard maken voor één sterk watersportevenement in Nederland.

1 / 1 De beurs had al langer te maken met dalende bezoekersaantallen. De beurs had al langer te maken met dalende bezoekersaantallen.

Afgelopen maart vond de 65e editie plaats, en dat was dan ook meteen de laatste. Dat is ook deels veroorzaakt door de sterk veranderende watersportwereld. Zo is bijvoorbeeld het bootbezit afgenomen, en dat gaat de komende jaren alleen maar nog minder worden.

De beurs had al langer te maken met dalende bezoekersaantallen. De Boat Show wordt dus ook minder profitabel voor exposanten, ook omdat zij daarbij deelnemen aan HISWA te Water. Dat wordt voor veel bedrijven dus ook een te grote investering.

Nu dat de HISWA Amsterdam Boat Show de handdoek in de ring heeft gegooid, is er meer ruimte voor HISWA te Water. Die beurs vindt plaats in Lelystad. (Robin van den Bovenkamp)