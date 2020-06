Schuttevaer Premium Paus Franciscus bedankt zeelieden en vissers voor hun inzet in moeilijke tijden Facebook

Email ROME 21 juni 2020, 19:08

Paus Franciscus heeft in een videoboodschap personeel op schepen en vissers bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis. ‘Uw werk in deze moeilijke tijden is belangrijker dan ooit,’ zei de Paus. ‘U voorziet de menselijke gemeenschap van voeding en andere levensbehoeften, ondanks de risico’s die daarmee gemoeid zijn.’

1 / 1 Paus Franciscus (screenshot videoboodschap van het Vaticaan) Paus Franciscus (screenshot videoboodschap van het Vaticaan)