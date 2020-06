Minister Cora van Nieuwenhuizen volgende week op Multimodaal Online 2020 Facebook

ROTTERDAM 19 juni 2020, 14:30

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verzorgt volgende week de afsluiting van Multimodaal Online 2020. Tijdens deze presentatie geeft ze haar visie op de uitdagingen en potentiële oplossingen voor de Nederlandse logistieke sector.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (foto Ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

Multimodaal Online 2020 is het grootste online event ooit gehouden in de Benelux voor de logistieke sector met maar liefst tien uitzendingen en ruim veertig sprekers in één week. Nieuwsblad Transport verzorgt de hele week twee uitzendingen per dag over belangrijke uitdagingen in de logistiek. Het event is kosteloos bij te wonen na registratie.

Sprekers

Naast minister Van Nieuwenhuizen, staan ook op het programma onder meer Robert van der Waal (Vice president Samsung SDS), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) Albert Veenstra (wetenschappelijk directeur TKI Dinalog), Fred Hooft (global logistics manager Swinkels Family Brewers), Walther Ploos van Amstel (professor stadslogistiek Amsterdam University of Applied Sciences), Jolanda Plomp (LTE), Willem Dedden (CEO ZES), Danny Bergakker (Manager Container Traffic bij Elkem) en nog veel meer. Bekijk alle sprekers.

Onderwerpen:

Maandag: Keynotes Multimodaal & De sector tijdens en na corona

Dinsdag: Verduurzaming transport & Logistiek van de Toekomst

Woensdag: Efficiënter Transport & Havens en Terminals

Donderdag: Nieuwe Zijderoute & Modal Shift

Vrijdag: Nieuwe Regelgeving & Distrivbutiecentrum van de toekomst

Bekijk het volledige programma

Ook deelnemen?

Wil je de uitzendingen volgen en interactief deelnemen aan de gesprekken? Registreer je dan nu kosteloos voor dit grootste online logistieke event ooit gehouden in de Benelux via: www.multimodaal.nl/registreren. (Bart Pals/NT)