Royal Huisman levert grootste aluminium zeiljacht Sea Eagle II

Scheepsbouwer Royal Huisman gaat in juli ‘s werelds grootste aluminium zeiljacht Sea Eagle II afleveren. Dat maakt de scheepsbouwer uit het Overijsselse Vollenhove bekend. De driemaster heeft al drie proefvaarten afgelegd.

Het zeiljacht van 81 meter is ontworpen door Dykstra Naval Architects en designer Mark Whiteley. Het schip werd afgevaren van het hoofdkwartier in Vollenhove en te water gelaten in Amsterdam. Door de coronacrisis was het voor de scheepsbouwer niet mogelijk om het jacht te laten proefvaren op de Noordzee.

En het schip is snel: het kan snelheden tot 21 knopen behalen. Ter vergelijking, de jachten in de Volvo Ocean Race varen op ongeveer dezelfde snelheid. Maar naast dat het snel en licht is, is het jacht ook sterk. De grootste lieren – voor de yankee, stagzeilschoten en bezaanschermen – zijn in staat om een enorme 18 ton aan trekkracht te verzetten.

De systemen aan boord van het schip werden vorig jaar al uitgetest. Zo beschikt het schip over gensets, air-conditioning en afvalwaterzuivering. Ook heeft het schip drie masten van koolstofvezel, gemaakt door Rondal B.V. Deze werden na de proefvaarten nog beter aangesteld in de faciliteit van Royal Huisman in Amsterdam.

Het grote zeilschip werd besteld door de eigenaar van de originele Sea Eagle. Volgens de website Boat International gaat het om de Taiwanese dokter Samuel Yin. De order van de originele Sea Eagle was de eerste voor Royal Huisman in de Aziatische superjachtenmarkt. (Robin van den Bovenkamp)