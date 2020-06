Schuttevaer Premium Ingeklapte spotmarkt bedreigt kleinere binnenvaartondernemer Facebook

18 juni 2020, 18:01

De spotmarkt is door de coronacrisis zo ontwricht dat kleinere binnenvaartondernemers kopje onder dreigen te gaan. Op deze vrije markt van vraag en aanbod worden deze veelal man-vrouwbedrijven verdrongen door grote spelers die normaal voor vaste opdrachtgevers varen. Als de overheid niet snel over de brug komt, vrezen binnenvaartbrancheorganisaties voor een zware economische en sociale crisis in de Rijn- en Europese binnenvaart.