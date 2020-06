Schuttevaer Premium Overslag containers in Mannheim loopt sterk terug Facebook

Email MANNHEIM 17 juni 2020, 16:30

De overslag van containers van en naar het water in de haven van Mannheim is in mei sterk teruggelopen. Er werden vorige maand nog maar 6.364 TEU overgeslagen.

1 / 1 De CTM-containerterminal in de Mülhauhafen in Mannheim (foto Hafen Mannheim) De CTM-containerterminal in de Mülhauhafen in Mannheim (foto Hafen Mannheim)