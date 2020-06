Schuttevaer Premium Dekker breidt Maaskant Terminal fors uit Facebook

ROTTERDAM-BOTLEK 17 juni 2020, 20:00

Na het verlengen van de erfpacht met 25 jaar en het in erfpacht overnemen van enkele aangrenzende percelen is voor de Dekker Group de weg vrij om in de Botlek haar Maaskant Terminal fors te vergroten en de opslagcapaciteit te verdubbelen.