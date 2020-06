Schuttevaer Premium De Hoop levert expeditie cruiseschip op aan Silversea Cruises Facebook

Twitter

LOBITH 17 juni 2020, 11:45

Scheepswerf De Hoop in Lobith heeft het nieuwe expeditie cruiseschip Silver Origin opgeleverd aan Silversea Cruises, onderdeel van Royal Caribbean. Het schip gaat varen rond de Galapagos eilanden en is vanwege de bescherming van de natuur in dit nationale park volgens De Hoop een van de meest energie-efficiënte schepen in haar klasse. Zo voldoet de Silver Origin onder meer aan de IMO Tier III eisen.