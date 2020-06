Schuttevaer Premium Werf Pella Sietas will FSG kopen Facebook

Twitter

Email HAMBURG/FLENSBURG 16 juni 2020, 19:30

Ruim een maand nadat de in grote financiële moeilijkheden verkerende Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) zelf het faillissement aanvroeg is er een serieuze gegadigd voor de overname. Het is de Pella Sietas werf, in 2014 ontstaan toen de failliete Sietas werf werd overgenomen door de Russische Pella Group uit Sint Petersburg.