Schuttevaer Premium 'Stellar Banner' als grootste schip ooit doelbewust afgezonken

BRASILIA 16 juni 2020, 14:00

De Zuid-Koreaanse eigenaar, Polaris Shipping, besloot het wrak van de 340 meter lange en 55 meter brede mastodont niet te laten slopen of repareren, omdat het dermate zwaar beschadigd was dat het total loss was verklaard. Het liep op 24 februari aan de grond, nadat het kort na het verlaten van de Ponta da Madeira Maritime Terminal van ertsgigant Vale zware boegschade had opgelopen.

1 / 1 Het afgezonken schip Stellar Banner (foto Polaris Shipping) Het afgezonken schip Stellar Banner (foto Polaris Shipping)