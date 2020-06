Schuttevaer Premium Stilligweek GO-48 gebruikt om te schilderen Facebook

STELLENDAM 15 juni 2020, 20:30

De GO-48 Cornelis Senior van Visserijbedrijf C. Tanis Jaczn. en Zonen ligt een weekje stil in de thuishaven Stellendam. De 6-koppige bemanning van de boomkorkotter is druk in de weer met de verfkwast.