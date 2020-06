Schuttevaer Premium Zuiger Anchorage van Barkmeijer Stroobos op proeftocht Facebook

HARLINGEN 14 juni 2020

Een jaar later dan oorspronkelijk gepland is nu toch proefgevaren met de sleephopperzuiger die al in 2017 als HC Medway bij scheepswerf Barkmeijer Stroobos op stapel was gezet. De zuiger, genaamd Anchorage, met een beuninhoud van 3.000 kuub wordt binnenkort opgeleverd aan bouwstoffenleverancier De Hoop Terneuzen.