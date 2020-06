Duwstel overvaart huurbootje op Amer Facebook

DRIMMELEN 14 juni 2020

Twee opvarenden zijn zondagmorgen gered nadat hun huurbootje op de Amer werd overvaren door een duwstel. Dat gebeurde vlakbij de haveningang van een van de jachthavens bij Drimmelen.

1 / 1 De twee hadden motorpech met hun sloep. (Foto jachthaven Drimmelen) De twee hadden motorpech met hun sloep. (Foto jachthaven Drimmelen)

De twee hadden motorpech met hun sloep. Ze probeerden in paniek de schipper van het duwstel dat in de opvaart was nog te waarschuwen maar dat lukte niet. Na de aanvaring zonk hun bootje en de watersporters kwamen in het water terecht. De twee werden gered door de bemanningen van twee plezierjachten die in de buurt voeren.

Een 48-jarige man aan boord van het huurbootje liep schaafwonden aan hoofd en armen op. Een tweede opvarende, een vrouw, kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Na de aanvaring heeft Rijkswaterstaat het bootje met behulp van sonar opgespoord en het teruggebracht naar het verhuurbedrijf. De politie heeft de schipper van de duwboot een blaastest afgenomen. Hij bleek niet te hebben gedronken. De Landelijke Eenheid van de politie doet verder onderzoek naar het ongeval. (Bart Oosterveld) (Bart Oosterveld)