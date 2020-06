Brandweer laat Höegh Xiamen met 2000 auto’s uitbranden Facebook

Twitter

JACKSONVILLE (Florida) 14 juni 2020, 11:47

De brandweer van Jacksonville in Florida laat de autocarrier Höegh Xiamen uit branden. Het 183 meter lange schip staat al meer dan een week in brand in de Blount Island Marine Terminal aan de oostzijde van de stad.

1 / 1 Foto van de brand op de Höegh Xiamen gemaakt door een drone met warmtecamera. Het schip brandt al meer dan een week. (Foto’s: brandweer Jacksonville) Foto van de brand op de Höegh Xiamen gemaakt door een drone met warmtecamera. Het schip brandt al meer dan een week. (Foto’s: brandweer Jacksonville)

De brand brak uit op donderdagmiddag 4 juni, net nadat het schip tweedehands auto’s voor de export had geladen. Het lokale brandweercorps ging de brand te lijf in samenwerking met een bedrijf dat gespecialiseerd is in scheepsbranden. Een paar uur na het ontstaan van de brand deed zich een explosie voor. Acht van de brandweerlieden die op dat moment in het schip waren raakten gewond. Vier van hen liepen zware brandwonden op en moesten naar het ziekenhuis.

Höegh Xiamen heeft 2000 auto’s aan boord

Sindsdien concentreert de brandweer zich op het koelen van de buitenkant van het schip om te voorkomen dat de romp vervormt en de Höegh Xiamen zou zinken. Met blusboten wordt 100.000 liter water per minuut tegen het schip gespoten. Desondanks zou de temperatuur binnen nog tot boven de 500 graden Celsius oplopen. De lading van zo’n 2000 auto’s voor de Afrikaanse markt moet als verloren beschouwd worden. Volgens een woordvoerder van de US Coast Guard ligt het schip nog steeds recht, wat een teken is dat het bluswater niet in het schip loopt. (Bart Oosterveld)