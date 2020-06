Migranten proberen met surfplanken Kanaal over te steken Facebook

De bemanning van het Franse politiepatrouilleschip Escaut uit Duinkerken heeft woensdag op Het Kanaal vier migranten opgepikt. De vier zaten op een wankel vaartuigje dat was gemaakt van twee aan elkaar verbonden surfplanken.

De vier migranten op hun vlotje van surfplanken. Ze dragen wel dikke jassen maar hebben geen zwemvesten of andere reddingsmiddelen aan boord. (foto: Gendarmerie Maritime)

Met tuinspades als peddels probeerden ze naar Engeland over te steken. De vier werden in de vroege ochtend ontdekt door de bemanning van de ferry Dunkerque Seaways. Die waarschuwde de kustwacht, waarop de Escaut koers zette naar het wrakke bootje dat op 3 mijl uit de kust van Calais dreef. Nadat de vier aan boord waren genomen werden ze moe en onderkoeld in Duinkerken aan land gezet en overgedragen aan de Franse grenspolitie. (Bart Oosterveld)