Stremmingen door renovatie Brienenoordbrug vanaf 2025

Een reden temeer om voor Tunnels te kiezen, i.p.v. Bruggen, hoop dat men dit bij de Gemeente Amsterdam bij deze in hun oren kan proppen en het daar doordringt, dat Bruggen alleen maar hinder opleveren en op de lange duur duurder is dan Tunnels die niet aan weer en wind onderhevig zijn, en niet moeten draaien wat last oplevert voor het verkeer , en de Scheepvaart, met een Tunnel heeft men vrije baan, en zijn minder storingsgevoelig.