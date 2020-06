Schuttevaer Premium Clip #94 ’Loflied op de langzaamloper (33) – MWM TRH 348 SU op de Lucinda’ Facebook

Twitter

Email MONNICKENDAM 10 juni 2020, 20:00

Marcel en Jantina de Jong varen sinds 2019 op de 72-meter Lucinda, die in 1962 bij Van Goor in Monnickendam werd gebouwd als de Lenie Jan. In de machinekamer staat een direct omkeerbare MWM TRH 348 SU van 800 pk. Marcel wilde per se een schip met een langzaamloper. ‘Dat snelle is helemaal niks. Dit…