Schuttevaer Premium Stuw Linne voor 1 november weer in bedrijf Facebook

Twitter

Email MAASTRICHT 09 juni 2020, 07:42

Rijkswaterstaat gaat alle 14 jukken van de beschadigde stuw Linne vervangen. Dat is besloten na demontage van de huidige jukken en inspectie van de fundatie van de stuw. Met de reparatie is haast geboden omdat Rijkswaterstaat wil dat de stuw voor het hoogwaterseizoen, 1 november weer in bedrijf is.