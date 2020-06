Schuttevaer Premium Hebo Maritiemservice krijgt ook permanente locatie in Amsterdamse Coenhaven Facebook

AMSTERDAM 08 juni 2020, 12:35

Hebo Maritiemservice is vanaf nu ook te vinden in de haven van Amsterdam. Naast dat het transportbedrijf locaties heeft in Rotterdam en Zwartsluis, is er nu ook een permanente locatie geopend in onze hoofdstad. Dat meldt Hebo vrijdag.

1 / 1 Een drijvende kraan van Hebo met enorme hijscapaciteit (foto: Hebo) Een drijvende kraan van Hebo met enorme hijscapaciteit (foto: Hebo)