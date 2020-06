Schuttevaer Premium Ombouw Bokalift 2 in Dubai Facebook

DUBAI 07 juni 2020, 18:17

Het door Boskalis aangeschafte boorschip Yan is van Kroatiƫ naar Dubai versleept. Hier zal het bij Drydocks World tot kraanschip worden omgebouwd. Het schip gaat Bokalift 2 heten en zal in 2021 offshore Taiwan aan haar eerste opdracht in de windenergiesector beginnen.

Artist's impression van de Bokalift 2. (Afb.: Boskalis)