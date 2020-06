Zware boete in petto voor gezagsvoerder APL England Facebook

De gezagvoerder van de APL England, die voor de kust van Sydney tientallen containers verloor, hangt een boete boven het hoofd die kan oplopen tot meer dan 300.000 dollar.

Hij is voorgeleid bij de rechtbank in Queensland, waar hem het illegaal lozen van afval en onveilige navigatie ten laste is gelegd. De Australian Maritime Safety Authority heeft eerder geconstateerd dat de containers onvoldoende zeevast waren gesjord en dat bevestigingspunten voor containers op het dek zwaar waren aangetast.

Het onder Singaporese vlag varende schip van 5780 teu raakte anderhalve week geleden ten zuidoosten van Sydney op ruwe zee stuurloos, doordat de voortstuwing was uitgevallen. Als gevolg daarvan sloegen zeker veertig containers overboord. Nog eens 74 containers liepen schade op.

Containers aangespoeld

De bemanning slaagde er uiteindelijk in om de voortstuwing te herstellen en het schip wist de haven van Brisbane te bereiken, waar het prompt aan de ketting werd gelegd. Inmiddels is een deel van de lading van de overboord geslagen containers aangespoeld op de kust van de staat New South Wales. Het gaat vooral om medische apparatuur en mondkapjes.

Het is al de tweede keer dat de APL England containers verliest voor de kust van Australië. De eerste keer was in 2016, toen er 37 containers van boord sloegen in de Grote Australische Bocht, ten zuiden van het Australische vasteland. (Rob Mackor/NT)