Grootste containerschip ter wereld HMM Algeciras arriveert in Rotterdamse Amaliahaven

ROTTERDAM 03 juni 2020, 14:15

Je ziet het niet elke dag, zo’n gigantisch schip. De HMM Algeciras mag haarzelf het grootste containerschip van de wereld noemen. Het nieuwe schip van de Zuid-Koreaanse rederij meerde woensdag 3 juni aan in de Amaliahaven in de Rotterdamse Maasvlakte. Het schip had tijdens deze reis een recordlading van 19.621 teu aan boord.

Het vorige record voor het grootste containerschip van de wereld stond op naam van MSC Gülsün, die een capaciteit had van 23.756 TEU. Afgelopen juli nam het schip op haar maidentrip 19.574 teu aan boxen mee.

De HMM Algeciras is aangemeerd in de Rotterdamse haven om containers af te laden bij Rotterdam World Gateway (RWG). Zaterdag 6 juni om 05:00 uur vaart het megaschip verder naar de haven van Hamburg. (Robin van den Bovenkamp)