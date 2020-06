Boskalis neemt reuzensleuvengraver Megalodon in ontvangst Facebook

NORTH SHIELDS 02 juni 2020, 09:44

Voor het in de zeebodem ingraven van energiekabels heeft Boskalis de beschikking gekregen over een reuzensleuvengraver die Megalodon is gedoopt. Het apparaat is ontwikkeld samen met Soil Machine Dynamics (SMD) uit het Engelse North Shields die ook de bouw voor haar rekening heeft genomen.

1 / 1 De Megalodon sleuvengraver die SMD voor Boskalis is gebouwd. (Foto: Boskalis) De Megalodon sleuvengraver die SMD voor Boskalis is gebouwd. (Foto: Boskalis)

De Megalodon, met een gewicht van meer dan 100 ton, kan tot 500 meter waterdiepte sleuven baggeren en hierin kabels leggen die vervolgens ook met de machine weer worden afgedekt. De Megalodon is in nauwe samenwerking met de engineeringafdeling van Boskalis ontwikkeld. Laatstgenoemde gaat de machine inzetten samen met de Boka Falcon, die over voldoende trekkracht beschikt om het gevaarte over de zeebodem te slepen.

Windmolenpark Ørsted

Boskalis besloot tot het ontwerp en de bouw van de Megalodon nadat begin vorig jaar een contract was gesloten met Ørsted voor de aanleg van 380 kilometer aan energie-expertkabels. Hiermee moet de opgewerkte energie van het voor de kust van het Engelse graafschap Lincolnshire in aanbouw zijnde Hornsea Two offshore windpark naar de vaste wal worden getransporteerd. Dit 1,4 GW park wordt opgebouwd uit in totaal 165 Siemens Gamesa windturbines van elk 8 MW. Het Hornsea Two offshore windpark wil Ørsted in 2022 in gebruik nemen.

Boskalis gaat daar binnenkort al met de Boka Falcon en de Megalodon aan de slag. Verwacht wordt dat het werk eind dit jaar zal zijn afgerond. (Paul Schaap)