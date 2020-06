Schuttevaer Premium Viking Cruises vaart niet tot september Facebook

BASEL 01 juni 2020

Viking schort al haar cruises verder op tot na de zomer. CEO Torstein Hagen maakte deze week in een brief en een videoboodschap aan haar klanten bekend dat er in ieder geval tot en met 31 augustus geen cruises worden uitgevoerd. Dat geldt zowel voor de riviercruises in Europa als voor de cruises wereldwijd.