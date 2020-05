APL Engeland aan de ketting na verliezen 40 containers op zee Facebook

Containerschip APL England is voorlopig in het Australische Brisbane aan de ketting gelegd, nadat het zondag voor de kust van Sydney veertig containers verloor.

Inspecties van de havenautoriteiten aan boord van het schip wijzen uit dat er gebreken zijn aan de sjorsystemen, zo maakte Australia’s Maritime Safety Authority (AMSA) donderdag bekend.

Het onder Singaporese vlag varende schip van 5.780 teu verloor afgelopen weekend ten zuidoosten van Sydney op ruwe zee tijdelijk de voortstuwing. Als gevolg daarvan sloegen er veertig containers overboord. Nog eens 74 containers raakten tijdens het ongeluk beschadigd.

Het schip wordt nu vastgehouden in Brisbane, waar een inspectie plaatsvindt om vast te stellen wat er precies is misgegaan. Daarbij zijn volgens AMSA ‘ongeschikte’ sjorsystemen en gecorrodeerde bevestigingspunten aangetroffen.

Schending van Solas

De bevindingen zijn volgens Allan Schwartz, algemeen directeur operatiën van AMSA, een duidelijk teken dat de regels met voeten zijn getreden. ‘Het duidt op een schending van het Solas-verdrag (International Convention for the Safety of Life at Sea, red.), waarin staat verankerd dat een schip en alle apparatuur goed onderhouden moeten worden, ten behoeve van de veiligheid aan boord.’

Volgens de autoriteit blijft het schip aan de ketting totdat de gebreken door de eigenaar en de exploitant van het schip zijn verholpen. De resultaten van de inspectie worden meegenomen in het lopende onderzoek naar de toedracht van het ongeluk van AMSA.

‘Hoewel we niet vooruit willen lopen op de uitkomsten van dat onderzoek, is het nu al duidelijk dat het risico om containers te verliezen minder had kunnen zijn’, zegt Schwartz.

Mondkapjes

AMSA heeft woensdag vanuit de lucht onderzoek gedaan om de lading van het schip te lokaliseren. Tijdens deze zoektocht werd vijf containers gevonden, waarvan er vier aan elkaar waren vergrendeld. Een deel van de inhoud is inmiddels aangespoeld aan de kustlijn van de Australische staat New South Wales. Het gaat vooral om medische apparatuur en mondkapjes.

Het is overigens de tweede keer dat de ‘APL England’ containers verliest voor de kust van Australië. De eerste keer was in 2016, toen er 37 containers van boord sloegen in de Grote Australische Bocht, ten zuiden van het Australische vasteland.

