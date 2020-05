Schuttevaer Premium Doek valt voor Neddrill 6 bij Borr Drilling Facebook

Twitter

ROTTERDAM 28 mei 2020, 15:26

Jarenlang was de Neddrill 6 het vlaggenschip van de boorvloot van Neddloyd-dochter Neddrill uit Rotterdam. Het was destijds het enige halfafzinkbare booreiland in de vloot van deze Nederlandse booraannemer. De huidige eigenaar, Borr Drilling, heeft het 40 jaar oude booreiland nu voor de sloop verkocht.

1 / 1 Neddrill 6 - foto PAS Publicaties Neddrill 6 - foto PAS Publicaties