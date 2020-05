Schuttevaer Premium Arkon en Wilson bundelen krachten Facebook

De Duitse rederij Arkon Shipping uit Haren en de Noorse rederij Wilson ASA met hoofdkantoor in Bergen, zijn een samenwerking aangegaan waardoor de grootste shortsea speler op de Europese markt zal ontstaan. Wilson neemt 20 schepen van Arkon via een lange termijn lease in haar vloot op, Daarmee wil het de bestaande klantenkring verder uitbreiden en meer flexibiliteit bieden.

1 / 1 Schip van Wilson ASA (foto Wilson ASA) Schip van Wilson ASA (foto Wilson ASA)