Schuttevaer Premium Zuid-Holland en Zeeland stimuleren palingstand met 376.000 jonge palingen

Twitter

WAGENINGEN 27 mei 2020, 16:13

De provincies Zuid-Holland en Zeeland zijn bezig met het stimuleren van de palingstand. Dinsdag 26 mei werden in Ouddorp 376.000 jonge palingen verspreid over het Grevelingenmeer door beroepsvissers. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde, daar werden toen 207.000 jonkies uitgezet.

Jonge palingen worden uitgezet op het Grevelingenmeer (foto: Stichting DUPAN)