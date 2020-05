Schuttevaer Premium Tanker overvaart ton in St. Goar Facebook

Twitter

ST. GOAR 27 mei 2020, 15:58

Een tanker van 110 meter is maandagavond rond 23.00 uur in de problemen gekomen in het gebergte bij het Duitse St. Goar.

De Rijn bij St. Goar (foto Wasserschutzpolizei)