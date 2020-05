Schuttevaer Premium Deel personeel Meyer Werft in quarantaine na coronafeestje Facebook

Twitter

Email PAPENBURG 27 mei 2020, 17:58

Een aantal leden van de bedrijfsleiding van de Meyer Werft in Papenburg en vrijwel de complete ondernemingsraad is in corona quarantaine. Ook directeur Tim Meyer is in quarantaine gegaan. Dat melden de Neue Osnabrücker Zeitung en NDR.

1 / 1 Deel bedrijfsleiding en OR Meyer in quarantaine (foto: Schuttevaer) Deel bedrijfsleiding en OR Meyer in quarantaine (foto: Schuttevaer)