Poolse stuurman op staande voet ontslagen na huiselijk geweld

Frankurt 24 mei 2020, 14:56

Bij een handgemeen op een binnenschip in een haven bij Frankfurt is vrijdagavond een 35-jarige Poolse vrouw gewond geraakt. Zij was in de voorwoning van het schip geslagen door haar partner, een 48-jarige stuurman, bericht de politie. De vrouw moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan haar verwondingen. Ze verklaarde dat de twee onenigheid…

