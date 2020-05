Schuttevaer Premium Maritieme softwarebedrijven gezamenlijk lid van CESNI Facebook

Acht maritieme softwarebedrijven zijn in EADINS, de European Association of Developers of Inland Nautical Software, gezamenlijk lid geworden van CESNI, het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Jaren geleden bestond de vereniging ook al, maar deze hield op te bestaan.

1 / 1 Bruno Georges (Foto CCNR) Bruno Georges (Foto CCNR)