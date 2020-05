Schuttevaer Premium Stremming Dortmund-Emskanaal na anderhalve week voorbij (update) Facebook

Twitter

EMSBÜREN 23 mei 2020, 11:00

Anderhalve week nadat op 11 mei het middendeel van de Kunkenmühlerbrücke tussen de sluizen Hesselte en Venhaus in het Dortmund-Emskanaal werd aangevaren en in het water terecht kwam kon op Hemelvaartsdag de tanker Eiltank 67 van Venhaus naar de BP raffinaderij in Lingen varen. Dankzij de vlotte berging van het brugdeel door Wagenborg en HEBO. Voor het schip werd een uitzondering gemaakt, in de loop van vrijdag kwam de rest van de scheepvaart weer op gang.