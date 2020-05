Primeur: Pioneering Spirit krijgt pakje in haven Rotterdam per drone afgeleverd Facebook

Een drone heeft onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit van Allseas, dat in de Alexiahaven in Rotterdam ligt ter voorbereiding van aankomende offshore-activiteiten. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven.

Jeroen Hagelstein, manager PR van Allseas, ziet volop mogelijkheden voor dronedelivery in de offshore-industrie: ‘Met deze pilot willen we testen of drones een geschikt middel zijn voor het snel en efficiënt aan boord krijgen van materialen. Helikopters zijn bijvoorbeeld niet altijd en overal beschikbaar. Dronedelivery kan van meerwaarde zijn als wij aan boord snel onderdelen nodig hebben die we niet zelf kunnen repareren, zoals printplaten en chips.

Drones inzetten bij incidentbestrijding

‘De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos’, zegt Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta. ‘Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen!’

Betere wetgeving voor drones

‘De inzet van nieuwe technologieën maakt onze haven slimmer, sneller, efficiënter en veiliger. Deze pilot is daar een goed voorbeeld van; het levert een wezenlijke bijdrage aan efficiënter transport in het algemeen en uiteindelijk aan de ontlasting van het wegennet in het bijzonder. Onder het motto ‘Rotterdam, the safest port to fly’ willen we het luchtruim veilig inrichten. De resultaten van deze pilot helpen ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten, zodat het Rotterdamse havenbedrijfsleven optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe ontwikkelingen’, aldus Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam.

