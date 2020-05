Schuttevaer Premium Reshoring biedt kansen voor shortsea Facebook

Rotterdam 21 mei 2020, 11:09

Het terughalen van productie uit verre landen, het zogenoemde reshoring, als gevolg van de coronapandemie, kan consequenties hebben voor de wereldwijde zeevaart, maar het biedt ook kansen. Bijvoorbeeld voor de Europese shortsea, een sector waar we vooral in Nederland goed in zijn.

