Schuttevaer Premium Watertaxi wint exploitatie personenvervoer Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 19 mei 2020, 12:07

Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam gunnen het personenvervoer over water in Rotterdam en Schiedam aan Watertaxi Rotterdam. Vanaf 1 januari 2022 neemt het bekende Rotterdamse vervoersbedrijf, naast de huidige activiteiten, ook de bestaande Waterbus-lijnen 18 en 19 en de Pont op Zuid voor zijn rekening. Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. Het contract loopt voor 15 jaar.

1 / 1 Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. (Foto Watertaxi) Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. (Foto Watertaxi)